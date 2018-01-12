Kaymakam Çakal, Battı-çıktı İnşaatını İnceledi

Gümüşhacıköy Kaymakamı Metmet Çağatay Çakal, kent merkezinde yapımı devam eden battı, çıktı inşaatını gezdi.

Çakal, Samsun - İstanbul karayolu üzerinde yapım çalışmaları devam eden Terminal Kavşağındaki battı-çıktı inşaatını inceledi.

İncelemeler sonrası gazetecilere açıklama yapan Çakal, inşaat çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Çakal, Gümüşhacıköy'ün Samsun - İstanbul karayolu üzerinde olması ve her geçen gün büyüyen ve gelişen bir kent olması nedeniyle bu durumun da beraberinde aşırı trafik yoğunluğu meydana getiriyor. Battı-çıktı projesi sayesinde bu trafik yoğunluğunun azalacağını ifade etti.