Kaymakam Çakal, Battı-çıktı İnşaatını İnceledi
Gümüşhacıköy Kaymakamı Metmet Çağatay Çakal, kent merkezinde yapımı devam eden battı, çıktı inşaatını gezdi.
Gümüşhacıköy Kaymakamı Metmet Çağatay Çakal, kent merkezinde yapımı devam eden battı, çıktı inşaatını gezdi.
Çakal, Samsun - İstanbul karayolu üzerinde yapım çalışmaları devam eden Terminal Kavşağındaki battı-çıktı inşaatını inceledi.
İncelemeler sonrası gazetecilere açıklama yapan Çakal, inşaat çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.
Çakal, Gümüşhacıköy'ün Samsun - İstanbul karayolu üzerinde olması ve her geçen gün büyüyen ve gelişen bir kent olması nedeniyle bu durumun da beraberinde aşırı trafik yoğunluğu meydana getiriyor. Battı-çıktı projesi sayesinde bu trafik yoğunluğunun azalacağını ifade etti.