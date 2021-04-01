Kaymakam Baytak'tan Covid 19 tedbirleri konusunda mesaj
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Kaymakam Baytak'tan Covid 19 tedbirleri konusunda mesaj

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Kaymakam Baytak'tan Covid 19 tedbirleri konusunda mesaj

Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Covid 19 tedbirleri kapsamında Seyitgazili vatandaşları bir mesajla uyardı.

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Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Covid 19 tedbirleri kapsamında Seyitgazili vatandaşları bir mesajla uyardı.

Kaymakam Baytak, mesajında, vatandaşları salgına karşı duyarlı olmaya davet ederek, "Kıymetli Seyitgazili hemşehrilerim, Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ilçemizde de hızla yayılmaya devam etmektedir. Bu salgından kendimizi korumak mümkün, kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalı, sevdiklerimizle yüz yüze görüşmek yerine bir süre iletişim araçlarını kullanmalı, piknik, doğum günü, toplantı, gün gibi toplu etkinliklere ara vermeli, ihtiyaçlarımızı karşılamak için mümkün olduğu kadar yoğunluğun az olduğu saatleri seçmeli, her birimiz aşı olana kadar kurallara uyarak birbirimize değil, koronavirüsle aramıza mesafe koymalıyız. Unutmayalım ki kurallara uymak çocuklar ve gençler için bir ödev, geri kalan herkes için vatandaşlık görevidir" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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