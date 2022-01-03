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Kayaklı koşuda 2022 Kış Olimpiyatları kadrosu belli oldu

Kayaklı koşuda 2022 Kış Olimpiyatları kadrosu belli oldu
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Kayaklı Koşu Milli Takımı belli oldu.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Kayaklı Koşu Milli Takımı belli oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, "Kayaklı koşuda kadınlarda Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, erkeklerde ise Yusuf Emre Fırat, olimpik seçme yarışı sonucunda 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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