Kavurucu sıcaklardan bunaldılar, boğazın serin sularına atladılar
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Kavurucu sıcaklardan bunaldılar, boğazın serin sularına atladılar

Kavurucu sıcaklardan bunaldılar, boğazın serin sularına atladılar
Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da etkili olan sıcak hava nedeniyle bunalanlar, serinlemek için sahile akın etti.

İSTANBUL'da etkili olan sıcak hava nedeniyle bunalanlar, serinlemek için sahile akın etti.

Birkaç gündür etkili olan kavurucu sıcaklar yüzünden bunalan İstanbullular, çeşitli yöntemlerle serinlemenin yollarını arıyor. Bayram tatili ve sıcakların etkisiyle İstanbul sokakları nispeten boş görünürken, vatandaşların serinlemek için akın etmesiyle birlikte sahillerde yoğunluk yaşandı. 

Sıcaklardan bunalan bazıları özellikle Arnavutköy ve Bebek Sahili'nde denize girerek serinlemeye çalıştı. Kimileri kendilerini serin sulara atarak rahatlamaya çalışırken, kimisi de adeta sahildeymişçesine beton üzerine yatarak güneşlenmeye çalıştı.Fırsat buldukça serinlemek için Arnavutköy'e geldiğini belirten Doğukan Karafazlı "Bugün biraz daha iyi ama dün daha çok sıcaklık vardı. Nem oranı da yüzde 90 civarındaydı. Bugün de sıcak olmasıyla beraber fırsatı bulup denize geldik. Eğleniyoruz burada, siz de görüyorsunuz ne kadar eğlendiğimizi. Haftada 3-4 kez buraya geliyoruz. Eğleniyoruz kendimizce, su da güzel" dedi.Çocuklarıyla birlikte denize giren Şevket Şerbetçi ise "Tatile gidemediğimiz için çocukları buraya getirip eğlendiriyorum. Bu da bizim tatilimiz. Havalar sıcak, buraya gelip serinliyoruz. Hafta sonu geliyoruz, rahatlıyoruz burada. Başka bir yere gidemiyoruz, burası bizim tatil yerimiz" diye konuştu.

- İstanbul
Kavurucu sıcaklardan bunaldılar, boğazın serin sularına atladılar
Kavurucu sıcaklardan bunaldılar, boğazın serin sularına atladılar
Kavurucu sıcaklardan bunaldılar, boğazın serin sularına atladılar
Kavurucu sıcaklardan bunaldılar, boğazın serin sularına atladılar
Kavurucu sıcaklardan bunaldılar, boğazın serin sularına atladılar
Kavurucu sıcaklardan bunaldılar, boğazın serin sularına atladılar
Kavurucu sıcaklardan bunaldılar, boğazın serin sularına atladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş

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Kavurucu sıcaklardan bunaldılar, boğazın serin sularına atladılar - Haberler
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