KAVGA EDEN AŞİRET MENSUPARI BARIŞTIRILDI

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ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde 11 kişinin sopalarla darp edilip 3 aracın zarar gördüğü kavga sonrası iki aşiret arasındaki husumet, bölgedeki kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde 11 kişinin sopalarla darp edilip 3 aracın zarar gördüğü kavga sonrası iki aşiret arasındaki husumet, bölgedeki kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

Akçakale ilçesinde iki aşiret mensupları arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. 3 aracın da zarar gördüğü kavganın ardından iki aşiret arasındaki husumetin sona ermesi için kanaat önderleri devreye girdi. İki aşiret mensuplarının da ikna edilmesinin ardından taraflar barış yemeğinde bir araya gelerek beraber yemek yiyerek aralarındaki husumeti sonlandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı