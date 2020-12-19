Kavak ve Ladik ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik hakim

Samsun'un Kavak ve Ladik ilçeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü.

Samsun'un Kavak ve Ladik ilçeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Kavak ve Ladik ilçelerindeki park, cadde ve sokaklar da boş kaldı.

Daha önce trafik yoğunluğunun görüldüğü Samsun-Ankara ve çevre kara yollarında da sessizlik yaşanıyor.

Kısıtlama dolayısıyla polis ve zabıta ekipleri devriye gezerek vatandaşlara görevliler harici dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Kısıtlamadan muaf tutulan işletmeler ise faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay