KASTAMONU - Kastamonu'ya yapılacak iki otel için tanıtım

Kastamonu'da Pınarbaşı ve Abana ilçelerine yapılacak iki otel için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kastamonu'da Pınarbaşı ve Abana ilçelerine yapılacak iki otel için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Valisi Avni Çakır, Pınarbaşı ve Abana ilçelerine inşa edilecek oteller Quiet Pınarbaşı ve Quiet Abana'nın lansman toplantısında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun özel bir şehir olduğunu söyledi.

Şehrin turizm potansiyeli açısından zengin olduğunu vurgulayan Çakır, "Kastamonu bünyesinde bulundurduğu milli parkları, kanyonları, yaylaları, sahilleri, ormanları, mağaraları, tarihi mekanları, yemekleri ve kayak merkezleri ile sadece Batı Karadeniz'in değil tüm Türkiye'nin parlayan yıldızı. Kış turizminden, yaz turizmine, yaylarından sahiline, denizine kumsalına kadar potansiyelini her alanında saymakla bitiremiyorsunuz." diye konuştu.

Son dönemde yapılan güçlü yatırımlarla ulaşım açısından önemli adımlar atıldığını belirten Çakır, "Turizmde Türkiye'nin, Avrupa'nın parlayan yıldızı olmamız için bulunduğumuz seviyeden bir üst seviyeye geçmemiz gerekiyor. Bu üst seviyeye geçmemiz için bahsetmiş olduğumuz tarihi ve doğal güzelliklerimiz mevcut. Eksiğimiz orta ve lüks konsept dediğiniz insanların turizm algısına hizmet edecek yatırıma ihtiyaç var. Bugün bu lansmanla orta ve üst segmentte ihtiyaç duyduğumuz turizm ihtiyacını karşılamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Projeyi hayata geçirecek firmanın üst yöneticisi Aydoğan Süer ise kentin önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Anadolu'ya yapılan yatırımlarda "Bu projeyi bura kaldırır mı?", "Nüfus buna uygun mu?" gibi sorularla karşılaşıldığına işaret eden Süer, şöyle konuştu:

"Kastamonu demografik yapısı, doğa ve tabiat güzellikleri, inanç ve kültür turizmi ile olabilir mi kaygısını taşımayan bir ildir. Avrupa'da, Türk dünyasında, Orta Doğu'da birçok yeri gezdim. Mesela İtalya'ya gidersiniz bir yerde gastronomi ön plandadır. Fransa başka bir özelliği ile ön plana çıkar. Bugün muhteşem turkuaz rengi deniz, nemsiz ortamı, pastırması, muhteşem yemekleri, doğası ve çam ağaçları ile Kastamonu bu projeleri rahat kaldırır. Kastamonu'nun uyanma zamanı gelmiştir. Kastamonu çok yakın zamanda çok önemli yol katedecek."

Programa telefonla katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yatırımları dolayısıyla firmayı kutladı.

Konuşmaların ardından yatırımcı firma ile Kastamonu Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kastamonu Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ve bazı kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor