Kastamonu Valisi Çakır: "Bugün itibarıyla ilimizde yaklaşık 71 bin doz aşılanma gerçekleştirilmiş durumda"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, bugün itibarıyla ilde yaklaşık 71 bin doz aşılanmanın gerçekleştirildiğini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Sağlık Müdür Vekili Yüksel Kutlu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Kastamonu'da, kent merkezindeki alışveriş merkezinde denetleme gerçekleştiren Vali Çakır, temizlik, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Çakır, gazetecilere, yoğun bilgilendirme ve denetim faaliyeti icra ettiklerini söyledi.

Bundan sonraki süreçte eksik ve aksaklıklarını gidermeyen iş yerleri olursa cezalandırma faaliyetlerine geçeceklerini belirten Çakır, "Allah'a şükür, hastanedeki durumumuz oldukça iyi seviyede ancak vakalarımızda tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de artış eğilimi olduğu bir gerçek. Eğer bunu etkin mücadelemizle ve vatandaşımızın güçlü desteğiyle stabil tutabilirsek sağlık alanında ciddi sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz ama vaka artışlarımızda bu süreç devam eder ya da hızlanma eğilimine girerse ilerleyen süreçte yoğunluk olabilir. Şu anda sağlıkla alakalı herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil." diye konuştu.

Kastamonu'nun Batı Karadeniz'de aşılama çalışmalarını en hızlı yürüten illerin başında geldiğine dikkati çeken Çakır, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla ilimizde yaklaşık 71 bin doz aşılanma gerçekleştirilmiş durumda. Bunun 56-57 bin civarındakini birinci doz aşılama olarak varsaysak yaklaşık 57 bin vatandaşımızın aşılanmasını gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu takvim çerçevesinde öncelikle 85 yaş ve üzeri, engelli, sağlık çalışanları, huzurevinde kalan vatandaşlarımızın aşılanmaları yapılmıştı. Yaşlı vatandaşlarımızın aşıları da kendi evlerinde yapıldı. Şu an 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılaması devam ediyor."

Çakır, il genelinde 5 köydeki karantinanın devam ettiğini dile getirerek, "3'ü Çatalzeytin'de, birer de Araç ve Taşköprü'de var. Karantina konusunda çekinmeyeceğimizi belirtmiştik. Bu konuda tutumumuz devam ediyor. Hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu