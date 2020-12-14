Kastamonu Valisi Avni Çakır AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kastamonu Valisi Avni Çakır AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

14.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:22
Kastamonu Valisi Avni Çakır AA'nın

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Çakır, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı.

Yaşam kategorisinde, Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarını seçen Çakır, haber kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" karesine oy verdi.

Çakır, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasını yakından takip ettiğini belirterek, birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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