Kastamonu'da trafik kazası: 4 yaralı

Kastamonu'da beton duvara çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da beton duvara çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Ömer C. yönetimindeki 06 SJ 392 plakalı otomobil, D-100 Karayolunun Tosya ilçesi yakınlarında önce bariyerlere ardından beton duvara çarptı.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan eşi Kezban C. ile çocukları T.C. ve Y.C. yaralandı.

Ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor