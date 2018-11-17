Kastamonu'da Katı Atıktan Elektrik Üretimine Başlandı

Kastamonu'da çöpteki metan gazından elektrik enerjisi üretmek amacıyla hayata geçirilen Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi'nin açılışı yapıldı.

Devrekani ilçesi Sarıyonca köyü Harmanarkası mevkisinde Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) tarafından 2014 yılında yapılan Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde 15 günden bu yana elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.

İlk yıl 8 milyon kilovatsaatin üzerinde elektrik enerjisi üretilmesi hedeflenen tesiste yaklaşık 7 bin evin elektrik ihtiyacının karşılanması bekleniyor.

Yüklenici firma tarafından 7 milyon liralık yatırımla yapılan tesiste üretilip satılan elektriğin hasılatı üzerinden yüzde 57,25'i, Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine aktarılacak.

Vali Yaşar Karadeniz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, çöpten elektrik üretimiyle geri dönüşümün sağlandığını söyledi.

Sadece çöpleri toplamanın yeterli olmadığına işaret eden Karadeniz, "Çöpleri bulunduğu yerde bir şekilde imha etmek veya ekonominin içine sokmak gerekiyor. Aksi taktirde bulunduğu yerde sorunlar çıkarıyor. Tüm belediyeler ve il özel idarelerinin el birliği yaptığında Türkiye'ye örnek olabilecek projeleri gerçekleştirilebilmesi bakımından bu tesisin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de yatırımın Kastamonu ve Türkiye için önemli olduğunu vurgulayarak, katık atıkların enerjiye döndüğünü görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Saatte 1200 kilovat enerji üretiliyor

KASMİB ve Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise tesiste Kastamonu'nun 19 ilçesi ile merkezden gelen katı atıkların toplandığını söyledi.

Tesiste katı atıkların bertarafının sağlandığını anlatan Babaş, şöyle devam etti:

"Bu, çok kolay bir iş değil. Bunun için çok organize olmuş bir sistem var. Her gün 19 ilçeden çöpü toplayıp 6 istasyona getiriyoruz. Bu istasyonlardan da bu tesise düzenli şekilde aktarıyoruz. Bunun için güzel bir ekibimiz var, 7 gün 24 saat çalışıyor. Günde 19 ilçe ve merkez dahil 260 ton katı atık tesisimize geliyor. 'Bunun değerlendirilmesi gerekiyor' dedik ve çalışmalara başladık. İhalemiz sonuçlandı ve ihaleyi alan firma, bunu zamanında yapıp bu hale getirdi."

Tesiste 15 gündür elektrik üretildiğini vurgulayan Babaş, şunları kaydetti:

"Şu anda saatte 1200 kilovat enerji üretiyoruz. Burada üretilen enerji, 3 kilometrelik enerji nakil hattıyla iletim hatlarına verilerek enerjinin paraya dönüştürülmesi sağlanıyor. Firmamızın yaptığı sözleşmelerle enerji satışına başlanmış bulunmakta. Kilovatı 13,3 sentten anlaşma sağladık. Biz burayı yap-işlet-devret modeliyle yaptık. Müteahhit firmamız, alacağı miktarın yüzde 57,25'ini birliğimize verecek. Bu da inanıyorum ki Türkiye'deki en başarılı işlerden ve ihalelerden biridir."

Konuşmaların ardından açılışı yapılan tesiste katılımcılar tarafından incelemelerde bulunuldu.