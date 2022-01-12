Kastamonu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor - Haberler
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Kastamonu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

Kastamonu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama meydana geliyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama meydana geliyor.

Kastamonu-İnebolu kara yolunun Oyrak mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, karla kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, yolda kalan araçların kurtarılmasına da yardımcı oluyor.

Trafik ekipleri, yolu kullanacak sürücüleri araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Türk Kızılay ekipleri ise yolda kalan araçların sürücülerine ikramda bulundu.

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AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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