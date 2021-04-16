Kastamonu'da iftar sonrası Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor
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Kastamonu'da iftar sonrası Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor

Kastamonu'da iftar sonrası Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Sağlık

Kastamonu'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşılama çalışmaları iftardan sonra da devam ediyor.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşılama çalışmaları iftardan sonra da devam ediyor.

Yaş, sağlık ve mesleki durumlarına bağlı olarak aşılama kapsamına alınan vatandaşlar, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına giderek BioNTech veya Sinovac aşılarından birini 24.00'e kadar yaptırabiliyor.

Randevu aldıktan sonra aşı tercihlerine göre hastanedeki belirlenen aşı odasına giren vatandaşlara, hemşireler tarafından herhangi bir hastalıklarının ya da alerjik bir durumlarının bulunup bulunmadığı sorulduktan sonra aşıları uygulanıyor.

AA ekibi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki aşılama çalışmalarını yerinde görüntüledi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Fatih Uğur, hastanede saat 08.00'den 24.00'e kadar aşı yapılabildiğini belirterek "Sinovac ile başlayan aşı maceramız BioNTech ile birlikte devam ediyor. Randevusunu alan hastalarımıza tercihlerine göre aşısını yapıyoruz. Vatandaşlarımız MHRS, 182 ve Sağlık Müdürlüğü telefonlarını arayarak randevu aldıktan sonra hastanemize gelip aşılarını olabilirler." dedi.

Vatandaşların uygulamadan çok memnun olduğunu aktaran Uğur, şunları kaydetti:

"Başta 08.00'den 17.00'ye kadar aşı yapılırken daha sonra vatandaşın daha fazla ulaşmasını sağlamak için 22.00'ye kadar uzatıldı. Ramazanla birlikte insanların iftardan sonra da gelerek aşı yapmalarını sağlamak için aşı saatini 24.00'e kadar uzattık. Vatandaşlar uygulamadan çok memnun. Çalışan vatandaşlarımız mesai bitimi akşam gelip aşısını olabiliyor. Bu uygulama onları çok memnun etti."

Randevu saatine uyulmasını isteyen Uğur, bu şekilde yığılmaların da önüne geçilebileceğini dile getirdi.

Aşısını yaptıran Gürkan Üçüncü de aşı saatlerinin uzatılmasının çok iyi olduğunu ifade ederek "Devletimizin sağladığı bu imkandan dolayı herkese teşekkür ederim. Malum iş koşulları ve yoğunluk nedeniyle gündüz gelemeyenler için böyle bir kolaylık sağlanmış. Gündüz ya da gece dileyen istediği zamanda geliyor, aşısını oluyor. Vatandaşın aşısını olması için tüm imkanlar sağlanmış." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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