Kastamonu Azdavay'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli karantinaya alındı Kastamonu'da, Azdavay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli karantinaya alındı.

Kastamonu'da, Azdavay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli karantinaya alındı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Virüs şüphelisi bir vatandaşın müdürlüğümüze gelip gittiği tespit edildiğinden, tedbir amaçlı olarak personelimiz 14 gün süre ile evlerinde karantinaya alındı. Müdürlüğümüz 25 Nisan'a kadar kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kentte 7 köy ve 16 mahallede karantina tedbiri uygulanıyor.

Kaynak: AA