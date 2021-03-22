Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı
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Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

22.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:51
Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Sezon içinde İrfan Buz'un yerine göreve getirilen Çapa yönetiminde Kasımpaşa, 21 Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Lacivert-beyazlı takım, Çapa'nın teknik direktörlüğünde 21 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.

Kasımpaşa, Çapa döneminde Türkiye Kupası'nda ise birer galibiyet ve yenilgiyle maçları tamamladı.

Fuat Çapa, ayrıca 2010-2011 ve 2019-2020 sezonlarında Kasımpaşa'da görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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