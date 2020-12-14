Kasımpaşa'nın kupada rakibi Muğlaspor
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Kasımpaşa'nın kupada rakibi Muğlaspor

14.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:26
Kasımpaşa'nın kupada rakibi Muğlaspor

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Kasımpaşa, Misli.com 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u elemişti.

Muğlaspor ise 2. turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda sırasıyla Misli.com 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor ile TFF 1. Lig ekipleri Yılport Samsunspor ve Ankaraspor'u saf dışı bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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