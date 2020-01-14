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Kasımpaşa, Ndongala'yı sezon sonuna kadar kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Demokratik Kongolu futbolcu Dieumerci Ndongala'yı renklerine kattı.

14.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:30
Kasımpaşa, Ndongala'yı sezon sonuna kadar kiraladı

Süper Lig ekiplerinden , Demokratik Kongolu futbolcu Dieumerci Ndongala'yı renklerine kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'nın Genk ekibinde forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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