Kasımpaşa, Linnes'i kiraladı

Kasımpaşa, transferin son gününde Galatasaray'dan Linnes'i bedelsiz olarak kiraladı.

02.09.2019 18:07
Kasımpaşa, Linnes'i kiraladı

Kasımpaşa, transferin son gününde Galatasaray'dan Linnes'i bedelsiz olarak kiraladı. Norveçli futbolcu Kasımpaşa'ya 1 yıllık imza atacak.


Kasımpaşa, Ricardo Quaresma transferinin ardından Galatasaray'dan Martin Linnes'i de kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran Norveçli oyuncu, Kasımpaşa ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kasımpaşa, Galatasaray'a kiralama ücreti ödemeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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