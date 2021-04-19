Kasım Aktaş ortaokulunda çalışmalar devam ediyor
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Kasım Aktaş ortaokulunda çalışmalar devam ediyor

Kasım Aktaş ortaokulunda çalışmalar devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kentte ikili eğitime son vermek adına başlattığı girişimler neticesinde 24 dersliği iş adamı Kasım Aktaş tarafından karşılanan ortaokulda inşaat çalışmaları hızla ilerliyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kentte ikili eğitime son vermek adına başlattığı girişimler neticesinde 24 dersliği iş adamı Kasım Aktaş tarafından karşılanan ortaokulda inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. 48 derslikli okulun ana girişin ortaya çıkmasının ardından yan cepheler de oluşmaya başladı.

24 dersliği iş adamı Kasım Aktaş'ın üstlendiği, 24 dersliğinin ise Milli Eğitim Bakanlığı, Düzce İl özel İdaresi, Düzce Belediyesi ve bağışçıların destekleri sayesinde yapılan Kasım Aktaş Ortaokulu inşaatında hummalı çalışmalar sürüyor.

Eğitime verdiği önem ve bu kapsamda Düzce'ye kazandırmaya çaba gösterdiği eğitim yuvalarıyla öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve düzenli bir ortam da öğrenim görmeleri için çalışan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yapımı süren okulun eğitim anlamında kente kazandırdıkları en önemli ve anlamlı yatırım olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İnşaat çalışmaları hızlı şekilde ilerliyor. Ana binanın yanında yan cephelerin yapımına da başlandı. Düşündüğümüz gibi önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetişecek. Cam ağırlıklı bir bina olacak olan okulumuzda konferans salonundan spor salonuna, teknoloji tasarım atölyesinden bilgisayar, müzik, fen dersliklerine varıncaya kadar çok amaçlı olarak donatılacak. Her katında kantin bulunacak. İnşallah korona salgınının da sona ermesiyle çocuklarımız yeni okullarına kavuşacak. Okulumuzun faaliyete geçmesi ile birlikte ikili eğitime de son vermiş olacağız" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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