Kaş'ta otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı
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Kaş'ta otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı

Kaş'ta otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ö.B'nin (19) kullandığı 07 Y 5398 plakalı otomobil, Ova Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 06 SFF 46 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan R.Ş ve M.Ş yaralandı. Yaralılar, ambulansla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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