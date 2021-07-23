Kaş'ta otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ö.B'nin (19) kullandığı 07 Y 5398 plakalı otomobil, Ova Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 06 SFF 46 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan R.Ş ve M.Ş yaralandı. Yaralılar, ambulansla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci