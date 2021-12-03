Kaş'ta jandarmadan 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği - Haberler
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Kaş'ta jandarmadan 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş'ta jandarmadan 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği

Antalya'nın Kaş ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, etkinlik kapsamında bölgedeki engelli bireylere ve ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ekipler, 11 engelli ailesine gıda ve temizlik maddesi yardımında bulundu.

Kaş'ta jandarmadan 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği

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AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

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