Kaş'ta jandarmadan 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Antalya'nın Kaş ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, etkinlik kapsamında bölgedeki engelli bireylere ve ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.
Ekipler, 11 engelli ailesine gıda ve temizlik maddesi yardımında bulundu.
AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
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