Kaş Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
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Kaş Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Kaş Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaş Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Ulutaş, toplantıda, 1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşme tedbirlerinin, sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarının sona erdiğini hatırlattı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayan Ulutaş, bu ay içinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamasının ve Kurban Bayramı'nın yer aldığını belirtti.

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcülerinin konuşmasının ardından gündem maddeleri değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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