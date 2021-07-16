Karşıyaka sahaya indi
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Karşıyaka sahaya indi

Karşıyaka sahaya indi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karşıyaka, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına başladı.

Karşıyaka, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına başladı. Yeşil-kırmızılılarda Teknik Direktör Cüneyt Biçer, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezonun startını verdi. Yeşil-kırmızılı ekip, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına başlamış oldu. Geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevine getirilen Cüneyt Biçer de takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı da sezonun ilk antrenmanını saha kenarından takip etti. - İZMİR

Karşıyaka sahaya indi
Karşıyaka sahaya indi
Karşıyaka sahaya indi
Karşıyaka sahaya indi
Karşıyaka sahaya indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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