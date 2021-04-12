Karşıyaka'nın kozu iç saha
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Karşıyaka'nın kozu iç saha

Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor
Karşıyaka'nın kozu iç saha

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 4 maç kala Play-Off hattının 6 puan gerisinde kalarak şansını mucizelere bırakan Karşıyaka, Şile Yıldızspor'la oynayacağı tamam ya da devam niteliğindeki karşılaşma öncesi iç sahada son haftalardaki performansına güveniyor.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 4 maç kala Play-Off hattının 6 puan gerisinde kalarak şansını mucizelere bırakan Karşıyaka, Şile Yıldızspor'la oynayacağı tamam ya da devam niteliğindeki karşılaşma öncesi iç sahada son haftalardaki performansına güveniyor. Deplasmanda oynadığı son 7 maçı kaybederek yarışta havlu atma noktasına gelen Karşıyaka, iç sahada ise son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Yeşil-kırmızılı ekip İzmir'de son 4 maçta Yalovaspor'u 3-2, Çarşambaspor'u 2-1 yenerken, Çatalcaspor'la 3-3, Batman Patrolspor'la 0-0 berabere kaldı. Maç öncesi Karşıyaka'nın 37, Play-Off hattının tek basamak gerisindeki Şile'nin 42 puanı bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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