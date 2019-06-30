KARS YAVUZ BİNGÖL VE HALK BANK GENEL MÜDÜRÜ ARSLAN ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

SANATÇI Yavuz Bingöl ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan, Karlı Taner Güneş'in düzenlediği kampanyaya destek verdi. Bingöl ve Arslan'ın desteğiyle alınan 100 adet bisikletin 50'si Kars'ta babası olmayan çocuklara dağıtıldı. Anneleriyle bisikleklerini teslim alan çocuklar, büyük bir mutluluk içinde pedal çevirerek, Yavuz Bingöl'ün 'kara tren' türküsünü seslendirdi. Kars'ta daha önce 'Bir Oyuncak ta Sen Ver' sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttüğü kampanya ile 9 ayda 100 köyde çocuklara oyuncak dağıtan Taner Güneş, bu kez babası olmayan çocuklar için harekete geçti. Kendisi de babasız büyüyen Taner Güneş'in bisiklet hayali kuran çocuklar için çalışmaya başladı. Projesini geçtiğimiz aylarda Kars'a gelan sanatçı Yavuz Bingöl'e anlatan Güneş istediği desteği aldı. Kampanyadan haberi olan Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan'ın da girişimleri sonucu çocuklar için temin edilen 100 bisikletten 50'si Kars'a gönderildi. Daha önce isimleri belirlenen 50 babasız çocuk bisikletlerini teslim almak üzere davet edildi. Üzerlerinde isimleri yazılı bisikletleri alan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Sanatçı Yavuz Bingöl ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan'a destekleri için teşekkür eden Taner Güneş, 100 bisikletten 50'sinin çocuklara dağıtıldığını söyledi. Çocukların mutluluğa pedal çevireceklerini anlatan Güneş, babasız büyüdüğü için babası olmayan çocukları sevindirmek istediğini ifade etti. Çocuk gülerse dünya güler. Oyuncaksız çocuk kalmasın istiyoruz diyen Güneş, imkanları dahilinde bu tür kampanyaların devam edeceğini bildirdi.

ÖNCE GÖZ AMELİYATI SONRA BİSİKLET

Bisikletini teslim almayan gelen çocuklardan merkez Namık Kemal İlkokulu 5'nci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yusuf Aktaş, Yavuz Bingöl'ün kendisini ameliyat ettirdiğini söyledi. Sol gözündeki rahatsızlık sebebiyle eğitimde zorlandığını vurgulayan Aktaş, iki ay önce başarılı geçen bir ameliyat sonrası gözündeki rahatsızlığın giderilerek görmeye başladığını belirtti. Ameliyat sonrası derslerinin de iyi olduğunu ve takdirname aldığını bildiren Aktaş, Yavuz amcaya çok teşekkür ediyorum. Eğer beni şu an görüyorsa onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Ona o kadar çok teşekkür ediyorum ki beni iki kez sevindirdi. Ameliyat olduğum gözüm şu anda çok iyi. Takdirname de aldım. Yavuz amcamın yaptığını iyiliklerin hepsinin karşılığını vereceğim. İyi şekilde okuyacağım ve sınıfımı takdirname geçeceğim sözünü verdi.

BİSİKLET HEYECANINDAN UYUYAMADI

Sarıkamış'ı bağlı Hamamlı Köyü'nden annesi Sibel Yıldız ile birlikte bisikletini almayan gelen 8 yışandaki Belinay Yıldız, sabaha kadar heyecandan uyuyamadığını söyledi. Yıldız, görevlilerin teslim ettiği bisikletini uzun süre izledikten sonra sürmeye çalıştı. 9 yaşındaki Oğlu Volkan'ın da bisiklet istediğini ifade eden anne Sibel Yıldız, 'Yavuz Böngöl'e katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Çocuğumu çok mutlu etti. İnşallah diğer çocuklarda çok mutlu olurlar. Çocuğum bisiklet istiyordu ben ise alamıyordum. O da üzülüyordu. Dün gece bisiklet alacağı için heyecandan hiç uyuyamadı. Sabah katlığında da kahvaltı bile yapmadan bisikletini almaya geldi. Oğlum Volkan da gelecekti ama o gelemedi. Artık bu bisikleti ikisi birlikte kullanabilecekler onun için de çok mutluyum. Bir bisikletle ikisi de mutlu oldu. İsmimiz söylenince çok duygulandım. Tarifsiz duygular içindeyim diye konuştu.

Bisikletleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar teşekkür mesajlarını hep bir ağızdan Yavuz Bingöl'ün 'Kara Tren' türküsünü okuyarak verdi. Çocuklar daha sonra bisikletleriyle evlerinin yolunu tuttu.

Kaynak: DHA