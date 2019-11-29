Kars'ta PKK/KCK'dan gözaltına alınan 9 kişi adliyeye getirildi
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Kars'ta PKK/KCK'dan gözaltına alınan 9 kişi adliyeye getirildi

Kars'ta eşzamanlı PKK-KCK'ya yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

29.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:43
Kars'ta PKK/KCK'dan gözaltına alınan 9 kişi adliyeye getirildi

'ta eşzamanlı PKK-KCK'ya yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.


Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik Kars'ın Digor ve Kağızman ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli 9 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzer önce Harakani Devlet Hastanesi'ne ardından Kars Adliye Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA
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