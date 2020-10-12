Karnabahar Yemeği nasıl yapılır, malzemeleri, kaç kalori, yanına ne pişirilir?
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Karnabahar Yemeği nasıl yapılır, malzemeleri, kaç kalori, yanına ne pişirilir?

12.10.2020 14:47 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:51
Karnabahar Yemeği nasıl yapılır, malzemeleri, kaç kalori, yanına ne pişirilir?

Karnabahar tarifini sizinle paylaşıyoruz. Peki, evinizde kolayca yapabileceğiniz ve yemeklerinizin yanında sunabileceğiniz karnabahar nasıl yapılır? İşte karnabaharın tarifi...

Evinizde kolayca yapabileceğiniz karnabahartarifi paylaşıyoruz. Yemeklerinizin yanında meze olarak sunabileceğiniz ya da ana yemek olarak da servis edebileceğiniz barbunya pilaki için malzemeleri hazırlamaya başlayın. Barbunya malzemeleri, nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

KARNABAHAR YEMEĞİ YAPILIŞI TARİFİ İÇİN MALZEMLER

• 1 adet orta boy karnabahar

• 2 adet patates

• 2 adet havuç

• 1 adet kuru soğan

• 1 yemek kaşığı salça

• 4 yemek kaşığı sıvı yağ

• pul biber

• Üzerini geçecek kadar et suyu veya sıcak su

KARNABAHAR YEMEĞİ YAPILIŞI

1. Tencereye sıvı yağı alın.

2. Soğanları doğrayıp tencereye ekleyin ve kavurun, salçayı ve pul biberi ekleyip biraz daha kavurun.

3. Karnabaharı küçük küçük parçalara ayırın, patatesleri soyup küp küp, havuçları yuvarlak doğrayıp tencereye alın.

4. Et suyunu da ekleyip karıştırın.

5. Tuz ve biraz su ekleyin ve kısık ateşte pişmeye bırakın.

6. Tencerenin kapağını kapatın, patatesler yumuşayana kadar pişirin.

KAÇ KALORİDİR?

• Orta büyüklükte 1 tabak karnabahar yemeği yaklaşık olarak 112 kaloriye denk gelmektedir.

YANINA NE PİŞİRİLİR?

• Karnabahar yemeğinize tavuk çorbası ile başlayabilirsiniz.

• Karnabahar yemeğinizin yanına soslu makarna ya da fırında makarna yapabilirsiniz.

• Yoğurt karnabahara çok yakışır. Yanına yoğurt çıkarabilir ve güzel bir salata ile menünüzü tamamlayabilirsiniz.

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