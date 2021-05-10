'Kariyer Mersin' projesine 2 bin kişi katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, 'Online Kariyer Günleri' projesi ile Türkiye'nin en geniş katılımlı kariyer etkinliklerinden birine imza attı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, 'Online Kariyer Günleri' projesi ile Türkiye'nin en geniş katılımlı kariyer etkinliklerinden birine imza attı. 6-7 Mayıs'ta çevrimiçi olarak düzenlenen 6 oturumlu 'Online Kariyer Günleri'nde 2 binden fazla katılımcı yer aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'Online Kariyer Günleri', Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Toros Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) işbirliğinde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere özellikle pandemi sürecinin beraberinde getirdiği belirsizlik karşısında profesyonel destek sunarak vizyon oluşturmak istediklerini belirtti. Pandeminin etkisi ile Kariyer Merkezi olarak işgücü piyasasını izleyen değil yönlendiren bir anlayış ile kurumlar arası işbirliğinin odak noktası haline geldiklerini ifade eden Özada, kurumlar arası işbirliğine dayalı projelere imza attıklarını belirtti.

İş hayatının pratik bilgilerini alanında uzman kişiler anlattı

Türkiye'nin en büyük 'Online Kariyer Günleri'nden birine imza attıklarını, 6 oturumda 2 binden fazla kişinin katılım sağladığını kaydeden Özada, 'Endüstri 4.0, Yeni Nesil İş Arama Kanalları, Dijital Özgeçmiş, Online Mülakat Teknikleri, Özel Sektör Beklentileri, Değişen Yetkinlikler, İş Dünyasının Beklentileri' gibi akademik, teorik ve iş hayatının pratik bilgilerini öğrencilere alanında uzman konuşmacılarla aktardıklarının altını çizdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı