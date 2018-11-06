Karius'tan Beklediği Verimi Alamayan Beşiktaş, Volkan Babacan'ı İzliyor
Fabri'nin ayrılmasından sonra Karius'tan da beklediği verimi alamayan ve kaleci konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Başakşehir'de formayı Mert Günok'a kaptıran Volkan Babacan'ı gündeme aldı.
Beşiktaş'ta kaleci sorunu yeniden ortaya çıkmaya başladı. Tolga Zengin'in yaşının ilerlemesi, Karius'un da bekleneni vermemesi üzerine siyah beyazlılar kolları sıvadı.
Sezon başında Fabri'yi Fulham'a satan ve sonrasında Liverpool'dan Karius'u 2 yıllığına kiralayan Beşiktaş, kaleci açığını kapattığını düşünüyordu. Ancak Karius'un beklenen performansın altında kalması yönetimi yeni kaleci arayışına itti.
FİKRET ORMAN KONUYU GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞECEK
Beşiktaşlı yöneticiler, Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı gündemine aldı. Başkan Göksel Gümüşdağ ile arası iyi olan Fikret Orman'ın bu konuyu bizzat görüşeceği belirtildi. (Star)
YORUMLAR (22)
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izliyor derken??kardeşim adam sanki norveçte futbol oynuyor:)) adamın annesinin kızlık soyadına kadar biliyorsunuzdur..sanki kapalı bir kutu arkadaş...adam onbeş yıldır oynuyor işte neydecen...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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la oynamıyor ki neyini izlicek :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Salak beşiktaş yöneticeleri gecen senin özetini ve kulübede oturanımı izliyolarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Mert''i alın daha yakışıklı, fiko imaj için getiriyormuş yaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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karıustan umduğunu bulamadın, volkandanmı bulcan, çok komik, buda balon haberdir.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır