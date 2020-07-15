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Kardeş OSB protokolü imzalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yürütülen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi ile Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arasında "Kardeş OSB" protokolü imzalandı.

Kardeş OSB protokolü imzalandı
15.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:38

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yürütülen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi ile Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arasında "Kardeş OSB" protokolü imzalandı.

Edremit'te altyapı çalışmaları süren ve ilçe ekonomisini canlandırarak önemli bir istihdam kaynağı oluşturacak Edremit TDİOSB'yi ilçeye kazandırmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade eden Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit TDİOSB'nin 1. Etap ve 2. Etap projelendirme çalışmalarının çok hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek çok yakın bir zamanda 3. Etap projelendirme çalışmalarının da tamamlanmasıyla hızlı bir şekilde altyapı ihalelerini gerçekleştirileceğini kaydetti.

Edremit TDİOSB'nin yeni istihdam, üretim ve ihracat gerçekleştireceğini vurgulayan Kaymakam Sırmalı; "Edremit'imize yoğun bir yatırımcı talebi var. TDİOSB'nin konumu ve sağladığı avantajlar bakımından çok iyi bir durumdayız. Bugün ilçemizde ağırladığımız Yalova TDİOSB ile Kardeş OSB protokolünü imzalayarak eğitim, teknik destek, birliktelik konularında dayanışma yapmış olduk. Edremit'i süs bitkilerinde üreten bir merkez konumuna getirmek hedefiyle çıktığımız yolda ülkemizden ve yurtdışından önemli yatırımcıları Edremit TDİOSB'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bu anlamda Yalova Çiçekçilik OSB'nin hem potansiyelinden, hem de teknik ve eğitim konularındaki bilgi birikimlerinden faydalanmış olacağız.

Yalova Çiçekçilik TDİOSB yönetim kurulu üyelerine Kardeş OSB protokolüne gösterdikleri ilgiden ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Kardeş OSB protokolünü imzalamak için Edremit'e geldiler. Burada güzel bir protokol töreni gerçekleştirdik. Yalova Çiçekçilik TDİOSB'nin bizler için anlamı büyüktür. Çünkü Edremit TDİOSB fikrinin geliştirilme aşamalarında Yalova TDİOSB'de faaliyet gösteren bir firmaya yaptığımız teknik gezide, bilgi, deneyim ve tecrübeleri konusunda bilgi transferinde bulunmuştuk. Yalova'da gördüğümüz tecrübe ve bilgi birikimini Edremit İlçemize uyarlayarak yola çıktığımız projemiz kapsamında hızla mesafe kat ederek bugünlere geldik. Bundan sonraki süreçte Kardeş OSB protokolümüz çerçevesinde sık sık Yalova'ya düzenleyeceğimiz teknik gezilerle bilgi, tecrübe ve teknoloji transferi gerçekleştireceğiz. Yalova ve Edremit TDİOSB'leri olarak birbirine destek olmaya devam edeceğiz. Bu nedenle Yalova Çiçekçilik TDİOSB yetkililerini burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. İmzaladığımız Protokolümüz her iki organize sanayi bölgelerimize hayırlı olsun" Dedi.

Kaymakam Sırmalı, "Edremit Kaymakamlığı olarak koordinasyonunu yürüttüğümüz Edremit TDİOSB çalışmalarımızda bizlere öncülük eden Başta Balıkesir Valiliğimiz olmak üzere destek sunan; Büyükşehir Belediyemiz, Edremit Belediyemiz, Edremit Ticaret Odamız, Edremit Ticaret Borsamız, Edremit Ziraat Odamız, Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ve emeği geçen herkes olmak üzere çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalova Yönetim Kurulu Başkanı Umut Sakarya Yaptığı açıklamada; "Edremit İlçemizle Kardeş OSB protokolünü imzalamaktan mutluluk duymaktayız. Türkiye'de en hızlı kurulan TDİOSB olma niteliğini taşıyan Edremit OSB'nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu nedenle Edremit OSB ile kardeşlik protokolü imzalayarak iki OSB arasında teknik, eğitim ve tecrübe konularında faydalanmış olacağız. Edremit'te kurulacak OSB ilçe ekonomisine, kalkınmaya ve istihdama önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle Edremit TDİOSB'yi ilçeye kazandıran başta Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Çalışmaları hızla devam eden Edremit TDİOSB'nin kısa süre içerisinde alt yapı çalışmalarını tamamlayarak faaliyete geçeceğini ümit ediyoruz. Bizleri Edremit'te ağırladıkları için teşekkür ediyor, bizler de Yalova'da Edremit OSB yetkililerini ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı ifade etmek isterim" dedi.

Konuşmaların ardından TDİOSB yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun dilekleriyle 'Kardeş Organize Sanayi Bölgesi Protokolü'nü imzaladılar.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında gerçekleştirilen törene; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Kredi İzleme ve Değerlendirme Grup Sorumlusu Aylin İnan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Edremit tarımsal kalkınma Koop. Bş.Fahrettin Yıldırım Edremit Tarım ve Orman Müdürü Recep Budak, Ziraat Yük.Müh. Bülent Coşar, Zir. Müh. Muzaffer Kaşıkçı ile Yalova Çiçekçilik TDİOSB Yönetim Kurulu Üyelerinden; Yönetim Kurulu Bşk. Umut Sakarya, Başkan V. Süleyman Selami Doğancı, Yön.Kur.Üyesi Ali Varol, Müteşebbis Üyesi Nayil Şanver, SMM Bülent Keğaz, Şantiye Şefi İrfan Anıl Özkan, ve OSB Müd. Yeltuğ Gedik katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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