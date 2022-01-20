Kardan cami yapıp minaresine ay yıldız yerleştirdiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kardan cami yapıp minaresine ay yıldız yerleştirdiler

Kardan cami yapıp minaresine ay yıldız yerleştirdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Elazığ'da bir grup arkadaş, bir parkta kardan ilginç bir çalışmaya imza attı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir grup arkadaş, bir parkta kardan ilginç bir çalışmaya imza attı. Kardan 2 minareli cami yapan arkadaşlar minarelere de ay yıldız yerleştirdiler.

Ülke genelinde kar yağışı etkisini gösterirken Elazığ'da vatandaşlar kardan hünerlerini sergileme fırsatı buldu. Kimi vatandaşlar ev yapıp içinde vakit geçirirken, bazıları da 2 minareli cami yaptı. Yaklaşık 1 buçuk metre yükseklikte camiyi tamamlayan 2 arkadaş, daha sonra girişine de ahşap kapı yerleştirdi.

Minareye Türk bayrağı da asılırken, kardan cami görenlerin ilgisini çekti. - ELAZIĞ

Kardan cami yapıp minaresine ay yıldız yerleştirdiler

Kardan cami yapıp minaresine ay yıldız yerleştirdiler

Kardan cami yapıp minaresine ay yıldız yerleştirdiler

Kardan cami yapıp minaresine ay yıldız yerleştirdiler

Kardan cami yapıp minaresine ay yıldız yerleştirdiler

Kardan cami yapıp minaresine ay yıldız yerleştirdiler

Kardan cami yapıp minaresine ay yıldız yerleştirdiler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Togo Cumhuriyeti, Elazığ, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title