Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'yol durumu' açıklaması (2)

GAZİANTEP (DHA) - KAPALI YOL SAYISI ARTTI

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülkenin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı sonrası yol durumuna yeni ilişkin açıklama yaptı. 10 bin 916 makine-ekipman ve 12 bin 645 personel ile karla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü belirtilerek, "Saat 15.05 itibarıyla güncel yol durumu şu şekildedir. Ankara-İstanbul Otoyolu'nda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla kar mücadelesi sürdürülmektedir. Ankara-İstanbul Yolu'nda trafik; İstanbul yönünde açık ve akıcı devam etmektedir. Ankara yönünde ise Çaydurt-Yeniçağa Kavşakları arasında kapalı olan 5 kilometrelik kesim açılmaya başlamıştır. Bu kesimde oluşan konvoy da çözülmeye başlamıştır. Düzce ve Sakarya Valilikleri ile koordineli olarak bu kesimde TIR geçişine izin verilmemektedir. Oluşan konvoyun 1-2 saat içerisinde eritilmesi planlanmakta olup, trafik yoğunluğunun eritilmesiyle, yol TIR geçişlerine de açılacaktır. Bu kesim dışında Ankara yönündeki trafik açık ve akıcıdır. Bölgede yoğun kar yağışı devam etmekte ve gece 24.00'e kadar sürmesi beklenmektedir" denildi.

"Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı Kavşağı arası, Gaziantep-Kuzey Kavşağı- Gaziantep Batı Kavşağı arası, Nizip Kavşağı- Gaziantep Doğu Kavşağı arası ulaşıma kapatılmıştır. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep ili otoyol kesiminde; toplam 20 araç ve 20 personel ile çalışmalar devam etmektedir. Van-Tatvan Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Bingöl-Diyarbakır Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Arapgir-Kemaliye Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Arapgir-Divriği Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Bitlis-Van Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Van-Gürpınar Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Muş-Tatvan Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Bitlis-Muş Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Şırnak-Eruh Yolu ulaşıma kapatılmıştır."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri