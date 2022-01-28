Karasu ve Kocaali'de sokak ve yaban hayvanları unutulmadı

KOCAALİ, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için besleme çalışması yapıldı.

Türk Kızılay Karasu Koordinatörlüğü ve Karasu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban ve sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulunuldu.

Kızılay gönüllüleri ve orman ekipleri, ilçenin çeşitli yerlerine yiyecek ve yem bıraktı.

Karasu Orman İşletme Müdürlüğü araç ve personel desteği sağlarken, kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiği araziye traktör yardımıyla gidildi.

Orman ekipleri ile Kızılay gönüllüleri, araçların giremediği bölgeye yürüyerek ulaştı. Karasu Orman İşletme Müdürü Murat Çatalbaş da ekibiyle çalışmayadestek verdi.

Türk Kızılay Karasu Koordinatörü Adem Ekşi, "Hava şartlarının çetin olduğu bu dönemde Orman İşletmesi Müdürlüğümüzle ortak bir çalışma yaptık. Ormanlık alandaki yaban hayvanları için yiyecek bıraktık. Sokak hayvanları için de ilçe merkezi dışına yem bıraktık. Türk Kızılayın, canlıların olduğu her yerde olduğunun bilinmesini istedik." ifadelerini kullandı.

Kocaali ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Acar'ın da katılımıyla Yayla ve Yalı mahallelerinde sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı.

Acar, ilçede karla mücadele çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanları için de belirli alanlara yiyecek bıraktıklarını söyledi.