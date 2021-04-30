Karantinayı ihlal edip gezmeye çıkınca öğrenci yurduna yerleştirdi
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Karantinayı ihlal edip gezmeye çıkınca öğrenci yurduna yerleştirdi

Karantinayı ihlal edip gezmeye çıkınca öğrenci yurduna yerleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de oturduğu köyde gezmeye çıkan şahıs, devriye atan jandarma ekiplerine yakalandı.

Düzce'de oturduğu köyde gezmeye çıkan şahıs, devriye atan jandarma ekiplerine yakalandı. Karantinayı ihlal ettiğini belirlenen şahıs öğrenci yurduna yerleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, korona virüs testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken 51 yaşındaki B.S. isimli şahıs Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Hacıkadirler köyünde köy içinde gezmeye çıktı. Bu sırada köyde devriye görevi yapan jandarma ekipleri şahsın GBT'sini yaptı. Şahsın karantinada olması gerektiğini belirleyen jandarma ekipleri şahsa 3 bin 490 TL ceza uyguladı. Ayrıca şahıs filyasyon ekipleri tarafından Avni Akyol Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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