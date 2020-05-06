Karantina süresi dolan vatandaşlara fidan hediye edildi
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Karantina süresi dolan vatandaşlara fidan hediye edildi

Karantina süresi dolan vatandaşlara fidan hediye edildi
06.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:58

Almanya ve Belçika'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon'da karantina süreçlerini tamamlayan 398 kişi, birer fidan hediye edilerek evlerine uğurlandı.

Almanya ve Belçika'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon'da karantina süreçlerini tamamlayan 398 kişi, birer fidan hediye edilerek evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan getirilen 318, Belçika'dan getirilen 80 kişinin Trabzon'daki 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Fuat Sezgin Öğrenci Yurdu'ndan ayrılan vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından çam fidanı hediye edildi. Bu kişiler, otobüslerle 55 şehre doğru hareket etti.

Almanya'dan gelen Şöhret Soysaldı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina sürecini güzel geçirdiklerini hatta zaman zaman düzenlenen etkinlikler sayesinde eğlendiklerini söyledi.

Kaldıkları yurttaki hizmetin güzel olduğunu belirten Soysaldı, "Hizmetler çok iyiydi, herkese teşekkür ediyorum. Her şeyden memnunuz, istediğimiz her şey oldu, daha ne olsun. Evinde bu kadar rahatlık olmayan burada 14 gün rahat rahat yaşadılar. Biz de süreci tamamlayarak İstanbul'a dönüyoruz." dedi.

Eşi ile Almanya'dan gelerek karantina sürecini tamamlayan Tufan Açıkel de yetkililere ve görevlilere teşekkür etti.

Karantinanın çok iyi geçtiğini, herkesten ve her şeyden memnun olduklarını dile getiren Açıkel, "Allah herkesten razı olsun. Bu kadar da rahatlık olmaz, çok sağolun. Yiyip içmemiz de bol, bakımda güzel, bundan iyisi olmaz." diye konuştu.

Aksaray'a gideceklerini aktaran Açıkel, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Gebze'ye gideceğini belirten Mekan Aydemir ise "Çalışanlar çok güler yüzlüydü. Ramazanı da burada bitirmek isterdim ama karantina süreci iki hafta. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Karantina süresi dolan vatandaşlara fidan hediye edildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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