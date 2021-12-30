Karaman İŞGEM İcra Kurulu Toplantısı yapıldı

KARAMAN (AA) - Karaman İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) İcra Kurulu toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandı.

Karaman Valiliğinde düzenlenen toplantıya KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın, İŞGEM Genel Müdürü Ali Kantürk ve kurulun diğer üyeleri katıldı.

İŞGEM'in faaliyet ve çalışmalarını içeren bilgilendirme sunumunun ardından gündemdeki konuların görüşülmesiyle devam eden toplantı, görüş ve temennilerle sona erdi.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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