KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI - Haberler
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KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

KARAMAN'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Halit G., Mehmet S., Faik Y. ve Habib G.'nin kentte uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan Narko Tim ekipleri, yapılan çalışmaların ardından eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan arama da satışa hazır paketler halinde esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

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KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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