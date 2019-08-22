Karaman'da tıra çarpan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

22.08.2019 13:15

Karaman'da otomobilin önünde seyreden tırı sollamak isterken arkadan çarparak refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.



Kaza, Siyahser Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa C. (55) yönetimindeki 70 FC 533 plakalı otomobil, önünde seyreden V.A. (50) idaresindeki 01 ACM 072 plakalı tırı solladığı sırada arkadan çarpması sonucu aracının kontrolünü kaybederek refüje çıktı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Menekşe C. (29) yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA