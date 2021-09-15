Karaman'da muhtarlar toplantısı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında, muhtarlar toplantısı yapıldı.

Piri Reis Kültür Merkezindeki toplantıda Vali Işık, ilde Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele noktasında çok iyi bir konumda olmadığını dile getirdi.

Işık, yaşanan vaka sayısındaki artışın birçok nedenleri olduğunu, bunların en başında da toplum olarak rehavete kapılarak kuralların gevşetilmesi olduğunu aktardı.

Hastanedeki yatış oranının yüzde 70'inin aşı olmayanlardan oluştuğunu belirten Işık, salgınla mücadelenin en önemli şartının aşıların tam ve zamanında yapılmasını olduğunu ifade etti.

Hedeflerinin aşılama çalışmalarının en üst seviyeye çıkarılması olduğunu söyleyen Vali Işık, topyekun mücadele verilmesi gereken salgının yayılımının önlenmesi ve ilde tamamen bertaraf edilmesi için gereken tedbirlerin alınarak uygulanması noktasında bütün adımların atılacağını kaydetti.

Toplantıya, Vali Işık'ın yanı sıra KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.