Karaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Karaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hamza Özler yönetimindeki 70 AAJ plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Koraşoğlu idaresindeki 42 AAF plakalı otomobil, Gevher Hatun Mahallesi Pirireis Vadisi köprülü kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralandı, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Yaralılar Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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