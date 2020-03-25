Karadeniz'de Rus Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı düştü
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Rus Hava Kuvvetleri, Karadeniz, 3. Sayfa

Karadeniz'de Rus Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı düştü

Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-27 tipi savaş uçağı radardan çıkarak Karadeniz'e düştü.

25.03.2020 23:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:46
Karadeniz'de Rus Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı düştü

Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-27 tipi savaş uçağı radardan çıkarak Karadeniz'e düştü.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-27 tipi savaş uçağının planlı uçuşu sırasında düştüğü açıklandı. Kırım yarımadasının Kefe şehrinin 50 kilometre açıklarında düşen uçakla ilgili, "25 Mart günü saat 20.10 sularında, Karadeniz'de Feodosya (Kefe) şehrine 50 kilometre mesafede planlı uçuş gerçekleştiren bir Su-27 savaş uçağı tarafsız kontrol sistemlerinin ekranlarından kayboldu. Saat 20.11'da söz konusu bölgede acil durum radyo vericiden sinyal alındı" denildi.

Açıklamada, düşen uçağın bulunması için hava kuvvetlerine ait An-26 uçağı ile Mi-8 helikopteri tarafından arama çalışmalarına devam ettiği belirtilirken kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında aksamalar olduğu ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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