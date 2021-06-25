Karadeniz Bölgesi'nde su altının isimsiz kahramanları: "Jandarma SAK Timi"
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Karadeniz Bölgesi'nde su altının isimsiz kahramanları: "Jandarma SAK Timi"

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2019'da deniz ve iç sularda kayıp arama, delil bulma gibi faaliyetler icra etmesi için kurulan Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, görevini başarıyla sürdürüyor.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2019'da deniz ve iç sularda kayıp arama, delil bulma gibi faaliyetler icra etmesi için kurulan Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, görevini başarıyla sürdürüyor.

Tim, dalgıçlık, ilk yardım, arama kurtarma gibi eğitimleri başarıyla tamamlamış, her koşulda görev alabilme kabiliyetine sahip 6 personelden oluşuyor.

Jandarma timi, Samsun'un yanı sıra Trabzon, Giresun, Ordu, Sinop, Bartın, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ı kapsayan sorumluluk alanındaki tüm iç sular ve denizde kaybolan kişilerin bulunması ile delil aramaya yönelik faaliyet gerçekleştiriyor.

Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sedat Güneş, AA muhabirine, 2019'da Samsun'da faaliyete başladıklarını söyledi.

Güneş, "Karadeniz Bölgesi genelinde meydana gelen olaylara daha hızlı reaksiyon gösterebilmek için Samsun'un Atakum ilçesinde konuşlandırıldık. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timimiz sularda, akarsu, göl ve barajlar çoğunlukta olmak üzere Karadeniz'de her türlü şartlarda arama kurtarma yapabilecek imkan ve kabiliyete sahiptir." dedi.

Karadeniz'deki illerde jandarma bölgesinde su altında arama kurtarma faaliyetinde bulunmak, suçta kullanılıp suya atılmış cisimler veya herhangi adli olayda delil niteliği taşıyabilecek her türlü maddeyi bularak adli makamlara teslim etmekle görevli olduklarını anlatan Güneş, Samsun dışında meydana gelen olaylarda, o bölgedeki mülki makamların talebi ve Samsun Valiliğinin görevlendirmesiyle intikali gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kuruldukları günden itibaren 17 olaya müdahale ettiklerini dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 1 kişiyi canlı çıkardık. 17 vatandaşımızın da cansız bedenini su altından çıkararak adli makamlara teslim ettik. Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan SAK şehidi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in, Giresun'daki selde de 5 jandarma personeli ile sivil vatandaşların aramasına katıldık. Timimizde arama kurtarma görevinde kullanmak için tam donanımlı minibüs ile biri 4,80 metre 80 beygir, biri de 6,5 metre 200 beygir olmak üzere 2 şişme botumuz mevcut."

Karadeniz Bölgesi'nde su altının isimsiz kahramanları: 'Jandarma SAK Timi'
Karadeniz Bölgesi'nde su altının isimsiz kahramanları: 'Jandarma SAK Timi'
Karadeniz Bölgesi'nde su altının isimsiz kahramanları: 'Jandarma SAK Timi'
Karadeniz Bölgesi'nde su altının isimsiz kahramanları: 'Jandarma SAK Timi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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