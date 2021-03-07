Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

07.03.2021 20:18 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:24
Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ali Osman B. ve Uğur D.'yi takibe aldı. Şüphelilerin Kırsal Harmanlı Mahallesi yakınlarında kullandıkları 16 ACK 320 plakalı araç ile görülmesi üzerine polis ekipleri aracın yanına giderek 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayarak kullandıkları araç ile kaçmaya başlayan Ali Osman B. ve Uğur D., Birlik Kavşağı'nda polisin nefes kesen kovalamacası sonrasında durduruldu. Durdurulan araç içerisinde 300 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda Ali Osman B. ve Uğur D. uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ali Osman B. ve Uğur D. Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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