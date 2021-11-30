Karacabey'de su kesintisi - Haberler
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Karacabey'de su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Karacabey'de su kesintisi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde su kesintisi yapılacak.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından Karacabey ilçesinin tamamında 1 Aralık tarihinde 08: 00-19: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Ayrıca 2-20 Aralık tarihleri ve 08: 00-19: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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