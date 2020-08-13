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Karabük'ten kısa kısa

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karabük'ten kısa kısa
13.08.2020 20:33 | Son Güncelleme: 13.08.2020 21:23

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, Karabük ve Safranbolu'daki spor faaliyetleri, projeler ve yurtlar hakkında bilgi veren Güven, Kaymakam Türköz'e yeni görev yerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Ziyarete, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu da katıldı.

Kaymakam Türköz'den Başkan Köse'ye ziyaret

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Safranbolu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köse, Kaymakam Türköz'e minnetlerini iletti.

Türköz de karşılamadan dolayı Köse'ye teşekkür etti.

Kaymakam Türköz, turizm alanlarını inceledi

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, ilçedeki turizm alanlarını inceledi.

Kaymakam Türköz, Bulak Mencilis Mağarası, Kristal Cam Teras, İncekaya Su Kemeri, Kent Tarihi Müzesi, Tarihi Saat Kulesi, Tarihi Ceza Evi ve Safranbolu Kaymakamlığı Cıngıllıoğlu Sanat Galerisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Köse'den Başkan Ignatiadou'ya teşekkür

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kardeş Şehir Skydra Belediye Başkanı Katerina Ignatiadou'ya, Safranbolu Meydanı'na yapılan peyzaj çalışması için teşekkür etti.

Başkan Köse, yaptığı açıklamada, "Kardeş kentimiz Skydra'nın Belediye Başkanı sevgili Katerina Ignatiadou'ya Safranbolu Meydanı'nda yapılan peyzajın iyileştirilmesi ve bakım çalışmaları için içtenlikle teşekkür ediyorum. Aramızdaki iyi niyet ve tarihsel bağ korunmalı ve iki millet arasında dayanışma ve hoşgörü örneği olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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