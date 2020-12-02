Karabük'te mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan iş yeri sahibi Ramazan Karaman, kafasını çarparak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın, hasara yol açtı.

İş yeri sahibi, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler