Karabük'te mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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Karabük'te mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

02.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:46
Karabük'te mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan iş yeri sahibi Ramazan Karaman, kafasını çarparak yaralandı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın, hasara yol açtı.

İş yeri sahibi, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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