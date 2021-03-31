Son dakika haber... Koruma altındaki su samurları vatandaşların kamerasına yakalandı
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Son dakika haber... Koruma altındaki su samurları vatandaşların kamerasına yakalandı

Anadolu Ajansı / Fehmi Hatıl - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Karabük'ün Yenice ilçesinde nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen su samurlarından 4'ü vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen su samurlarından 4'ü vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İlçe merkezinden geçerek Batı Karadeniz'e dökülen Yenice Irmağı'nda su samuru gören vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bulunduğu sazlık bölgeden çıkan su samurlarının birleriyle oyun oynaması ve yüzmesi, kameralara yansıdı.

Zaman zaman karaya çıkarak kendini gösteren su samurları, bir süre sonra suya dalarak gözden kayboldu.

Son dakika haber... Koruma altındaki su samurları vatandaşların kamerasına yakalandı
Son dakika haber... Koruma altındaki su samurları vatandaşların kamerasına yakalandı
Son dakika haber... Koruma altındaki su samurları vatandaşların kamerasına yakalandı
Son dakika haber... Koruma altındaki su samurları vatandaşların kamerasına yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fehmi Hatıl

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