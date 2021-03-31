Son dakika haber... Koruma altındaki su samurları vatandaşların kamerasına yakalandı
Anadolu Ajansı / Fehmi Hatıl - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Karabük'ün Yenice ilçesinde nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen su samurlarından 4'ü vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen su samurlarından 4'ü vatandaşlar tarafından görüntülendi.
İlçe merkezinden geçerek Batı Karadeniz'e dökülen Yenice Irmağı'nda su samuru gören vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Bulunduğu sazlık bölgeden çıkan su samurlarının birleriyle oyun oynaması ve yüzmesi, kameralara yansıdı.
Zaman zaman karaya çıkarak kendini gösteren su samurları, bir süre sonra suya dalarak gözden kayboldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fehmi Hatıl