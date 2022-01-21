Kar biriken iki çatı çöktü - Haberler
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Kar biriken iki çatı çöktü

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te etkili olan yağış nedeniyle kapalı pazar yerinin ve bir apartmanın çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü.

KARABÜK (AA) - Karabük'te etkili olan yağış nedeniyle kapalı pazar yerinin ve bir apartmanın çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası Şirinevler Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinin çatısında kar birikti.

Çatının bir bölümü biriken karın ağırlığını kaldıramayarak çöktü.

Demirlerin yardımıyla çökmenin engellenmeye çalışıldığı pazar yerinde ekipler, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Ayrıca Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi Hızar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın çatısı da kar birikintisi nedeniyle çöktü.

Apartmanın önünde bulunan 2 araç zarar gördü.

Öte yandan Karabük Valiliği, kentte beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kar biriken iki çatı çöktü

Kar biriken iki çatı çöktü

Kar biriken iki çatı çöktü

Kar biriken iki çatı çöktü

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

Şirinevler, Karabük, kar, Güncel, Haber

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