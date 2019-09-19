Karabük'te "Gaziler Günü" korteji

19.09.2019 12:50

Karabük'te Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.



İstasyon Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri, gaziler, aileleri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kent Meydanı'na kadar yürüdü.



Burada Atatürk Anıtı'na Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman ve gazi derneklerinin başkanları çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunduğu ve konuşmaların yapıldığı tören, tebriklerin kabulüyle sona erdi.

Törene, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, daire müdürleri, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altunöz, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA