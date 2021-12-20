Karabük'te bir kişi av sırasında arkadaşını tüfekle yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te bir kişi av sırasında arkadaşını tüfekle yaraladı

Karabük'te bir kişi av sırasında arkadaşını tüfekle yaraladı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi av sırasında arkadaşını tüfekle yaraladı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi av sırasında arkadaşını tüfekle yaraladı.

İlçeye bağlı kırsal bölgede ava çıkan gruptaki bir kişi, iddiaya göre tüfeğin ateş alması sonucu Refik A'yı yaraladı.

Gruptakiler tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Refik A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

 Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: 'Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır'

Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: "Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır"

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title